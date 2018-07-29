«Локомотив» может приобрести Бенедикта Хеведеса

Защитник немецкого «Шальке» может в ближайшие дни присоединиться к «железнодорожникам». Прошедший сезон Хеведес провел в туринском «Ювентусе» на правах аренды.

Несколько дней назад стало известно, что 30-летний футболист не поедет с немецкой командой не тренировочный сбор в Австрию. Если Хеведес переедет в Москву, то воссоединится с нападающим Джефферсоном Фарфаном, с которым они вместе выступали в Гельзенкирхене с 2008 по 2015 год.

Бенедикт Хеведес выступает за «Шальке» с 2007 года. За 10 лет в Гельзенкирхене игрок завоевал серебряные медали Бундеслиги, а также выиграл Кубок и Суперкубок Германии. В составе сборной Германии Хеведес победил на чемпионате мира 2014 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Bild