Тренер из АПЛ может возглавить «Милан»

«Милан» проявляет интерес к главному тренеру клуба Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Football Italia.
По информации источника, итальянский клуб может возглавить наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Сообщается, что «россонери» могут уволить нынешнего тренера Дженнаро Гаттузо, если команда не попадет в Лигу чемпионов. Генеральный директор «Милана» Иван Газидис считает 47-летнего аргентинца идеальным кандидатом.
После 30 туров «Милан» находится на четвертом месте в таблице Серии А. У них 52 очка.
Напомним, Маурисио Почеттино возглавил «Тоттенхэм» в 2014 году. Его контракт с лондонским клубом действителен до лета 2023 года.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia