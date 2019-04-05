Тренер из АПЛ может возглавить «Милан»

Автор: Роман Шлуинский 0

«Милан» проявляет интерес к главному тренеру клуба Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянский клуб может возглавить наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Сообщается, что «россонери» могут уволить нынешнего тренера Дженнаро Гаттузо, если команда не попадет в Лигу чемпионов. Генеральный директор «Милана» Иван Газидис считает 47-летнего аргентинца идеальным кандидатом.

После 30 туров «Милан» находится на четвертом месте в таблице Серии А. У них 52 очка.

Напомним, Маурисио Почеттино возглавил «Тоттенхэм» в 2014 году. Его контракт с лондонским клубом действителен до лета 2023 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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