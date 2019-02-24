Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч. «Ростов» победил «Краснодар» и вышел в полуфинал

В ответном матче 1/4 финала «Ростов» принимал «Краснодар». Встреча закончилась минимальной победой желто-синих — 1:0.

Олимп-Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч.

РОСТОВ — КРАСНОДАР — 1:0 (0:0).

Ростов. 24 февраля.

Стадион: «Ростов-Арена». 35097 зрителей.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк (Новосельцев, 46), Хаджикадунич, Чернов, Сигурдссон, Зуев (Глебов, 43), Еременко, Ионов (Попов, 82), Гацкан, Логашов, Шомуродов.

«Краснодар»: Сафонов, Спайич, Рамирес, Петров, Мартынович, Перейра (Стоцкий, 76), Каборе (Ольссон, 66), Вандерсон, Газинский, Классон, Игнатьев (Сулейманов, 66).

Гол: 1:0 – Попов (89).

Предупреждения: Зуев (29), Газинский (39), Спайич (48), Рамирес (59), Шомуродов (62), Каборе (65).

3 (2) удары (в створ) 5 (0)

14 фолы 16

2 угловые 3

0 офсайды 0

43 % владения мячом 57

Еще до начала матча эта встреча привлекла многих зрителей. «Ростов» провел акцию, в которой принимал участие Валерий Карпин. Главный тренер желто-синих раздавал билеты болельщикам в клубном автобусе. Но сама встреча не получилось такой яркой. В первом тайме «Краснодар» владел преимуществом. Хотя игра проходила на половине ростовчан, опасных моментов «быкам» создать не удалось. Во втором тайме активизировались хозяева. Игра перешла на половину команды из Краснодара. Но единственный забитый гол зрители увидели только в конце игры. Ростовчане отличились в контратаке. Гацкан отдал мяч на Попова, тот убрал двух соперников на ложных замахах и пробил мимо Сафонова.

Первый матч: «Краснодар» 2:2 «Ростов»

Фото: твиттер «Ростова»

Источник: Еженедельник «Футбол»