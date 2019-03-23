«Барселона» готова продать Филиппе Коутиньо

«Барселона» может расстаться с бразильским полузащитником Филиппе Коутиньо. Бразилец стал игроком «блаугранас» в январе 2018 года.

Каталонский клуб готов продать футболиста в летнее трансферное окно, но хочет получить за него не менее 100 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» готов предложить за Коутиньо 115 миллионов евро.

26-летний Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила 135 миллионов евро. В нынешнем сезоне бразильский хавбек принял участие в 26 матчах испанского национального чемпионата, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Контракт с клубом у Коутиньо действует до лета 2023 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca