Алексей Миранчук перезаключил контракт с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук продолжит выступать за московский клуб. Клуб готов продлить сотрудничество с футболистом сроком на четыре года.

В пятницу состоялся раунд переговоров, в ходе которого стороны согласовали 4-летний контракт.

Срок текущего контракта Миранчука истекает в ноябре. За основу московского клуба 21-летний футболист играет с 2013 года.

Напомним, полузащитник выступает за московский «Локомотив» с 2011 года.

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Фото: Сергей Дроняев

Источник: Чемпионат.com

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