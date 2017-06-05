Алексей Миранчук перезаключил контракт с «Локомотивом»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

РФПЛ. 24 тур. Локомотив-Амкар, 3:3. Москва, стадион Локомотив, 22 апреля 2017 г.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук продолжит выступать за московский клуб. Клуб готов продлить сотрудничество с футболистом сроком на четыре года.

В пятницу состоялся раунд переговоров, в ходе которого стороны согласовали 4-летний контракт.

Срок текущего контракта Миранчука истекает в ноябре. За основу московского клуба 21-летний футболист играет с 2013 года.

Напомним, полузащитник выступает за московский «Локомотив» с 2011 года.

Поймай его, если сможешь. Почему на Алексея Миранчука объявлена охота

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Чемпионат.com

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Янбаев

Ренат Янбаев ведет переговоры с «Краснодаром»

Илья Геркус

Илья Геркус: «Локомотиву» надо просто забрать свое»

Ари

Ари: «Не верю, что Павлюченко про меня так сказал»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 