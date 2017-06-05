Алексей Миранчук перезаключил контракт с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук продолжит выступать за московский клуб. Клуб готов продлить сотрудничество с футболистом сроком на четыре года.
В пятницу состоялся раунд переговоров, в ходе которого стороны согласовали 4-летний контракт.
Срок текущего контракта Миранчука истекает в ноябре. За основу московского клуба 21-летний футболист играет с 2013 года.
Напомним, полузащитник выступает за московский «Локомотив» с 2011 года.
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Фото: Сергей Дроняев
Источник: Чемпионат.com