«Ливерпуль» подписал контракт с форвардом «Фулхэма» Харви Эллиоттом

Нападающий Харви Эллиот перешел в «Ливерпуль». Прошлый сезон 16-летний игрок провел в «Фулхэме».

16-летний игрок юношеской сборной Англии будет тренироваться с командой перед товарищеским матчем с «Наполи» в Эдинбурге и на сборе в Эвиане.

В апреле Эллиоту исполнится 17, и форвард сможет подписать свой первый профессиональный контракт с мерсисайдцами сроком не более трех лет.

На футболиста претендовали другие клубы английской Премьер-лиги, а также «Реал», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг».

Эллиот – самый молодой игрок в истории Премьер-лиги. В мае он дебютировал в Премьер-лиге в возрасте 16 лет и 30 дней.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»