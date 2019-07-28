«Ливерпуль» подписал контракт с форвардом «Фулхэма» Харви Эллиоттом

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий Харви Эллиот перешел в «Ливерпуль». Прошлый сезон 16-летний игрок провел в «Фулхэме».

16-летний игрок юношеской сборной Англии будет тренироваться с командой перед товарищеским матчем с «Наполи» в Эдинбурге и на сборе в Эвиане.

В апреле Эллиоту исполнится 17, и форвард сможет подписать свой первый профессиональный контракт с мерсисайдцами сроком не более трех лет.

На футболиста претендовали другие клубы английской Премьер-лиги, а также «Реал», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг».

Эллиот – самый молодой игрок в истории Премьер-лиги. В мае он дебютировал в Премьер-лиге в возрасте 16 лет и 30 дней.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Ливерпуль» может подписать Харви Эллиота

Деян Ловрен

«Милан» заинтересовался Деяном Ловреном

Объявлен календарь АПЛ сезона 2019-20

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 