Клаудио Писарро завершит карьеру в 2020 году

Нападающий «Вердера» Клаудио Писарро сообщил, что завершит карьеру по окончании сезона. К моменту завершения карьеры перуанцу исполнится 41 год.

«Это последний сезон, конечно. Чувствую себя хорошо, но достаточно.

В моем последнем сезоне с «Вердером» хочу пробиться в еврокубки, я был бы очень счастлив», – сказал Писарро.

Перуанский форвард известен по выступлениям за немецкие клубы «Бавария Мюнхен» и «Вердер Бремен». Писарро также выступал в «Челси», а также в перуанских командах «Депортиво Пескеро» и «Альянса Лима». Карьеру игрока южноамериканец начал в 1996 году.

«Бавария» хочет, чтобы Писарро стал послом клуба. «Вердер» тоже намерен сохранить Писарро в структуре клуба, если он закончит карьеру.

Фото: Global Look Press

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