Вице-президент РФС Сергей Анохин: «Лимит можно отменять только в одном случае: если не будет бюджетного финансирования клубов»

Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин назвал условие, при котором можно будет отменить лимит на легионеров. По его словам, необходимо запретить покупать иностранных игроков на бюджетные средства и деньги госкорпораций.

«Мое мнение такое: лучше проигрывать и набираться опыта, как ЦСКА с молодыми россиянами в составе — потенциальными игроками сборной, чем готовить футболистов-иностранцев, которые потом будут играть против нас.

В детском футболе у нас сплошь здоровая конкуренция. Участвуют только россияне, поэтому мы достойно играем по юношам на крупнейших международных турнирах. Во взрослом футболе такой конкуренции нет: клубы покупают более мастеровитых легионеров, которым иностранные же тренеры и отдают предпочтение.

Сначала нужно создать условия для того, чтобы любой мальчишка из любого региона нашей страны мог круглый год заниматься футболом, нужно организовывать региональные центры подготовки, строить поля, манежи. А потом тратить деньги на легионеров. А не наоборот. Именно этим должны заниматься госкорпорации, если они заинтересованы в развитии нашего футбола.

Если посчитать, сколько денег потрачено на легионеров за 25 лет, то будет понятно, что на эти деньги можно было построить тысячи манежей в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке и организовать там футбольные Академии. Легионеры эти деньги увезли. А манежей и центров как не было четверть века назад, так и нет. Мы должны понять, что это слишком большая цена за две победы в кубке УЕФА.

Именно легионеры взорвали наш рынок и подняли зарплаты, в том числе и русским футболистам. Не будет легионеров — не будет и таких больших денег в профессиональном футболе. И наши игроки, как и раньше, будут стремиться зарабатывать деньги в Европе.

Поймите, лимит можно отменять только в одном случае: если не будет бюджетного финансирования клубов. То есть отменяем лимит, но запрещаем покупать легионеров на бюджетные средства и деньги госкорпораций. И тогда, такие бизнесмены, как Галицкий, могут делать все, что захотят: растить своих или покупать. За такими клубами, как «Краснодар» – будущее российского футбола», — сказал Анохин.

Фото: Советский спорт

Источник: Советский спорт