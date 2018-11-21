Клубы Бундеслиги договорились об отмене матчей по понедельникам

В чемпионате Германии в течение нескольких лет произойдут изменения в расписании матчей. Планируется отменить матчи по понедельникам.

Клубы лиги выразили солидарность с болельщиками и договорились об отказе от проведения матчей чемпионата по понедельникам. Начнется это с сезона-2021/22, когда в силу вступит новый телевизионный контракт.

Напомним, ранее болельщики нескольких клубов Бундеслиги неоднократно выступали с протестами против проведения матчей по понедельникам, а также проводили акции, бойкотируя будничные встречи. В нынешнем сезоне запланировано еще несколько игр, которые должны пройти в понедельник.