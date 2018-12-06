Братья Миранчуки – Кокорину и Мамаеву: «Пусть все будет хорошо, пацаны. Мы с вами»

Автор: Роман Шлуинский 0

Полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчук записали видео в поддержку Павла Мамаева и Александра Кокорина. Вчера им продлили содержание под стражей до 8 февраля.

«Саша, Паша, привет. Привет, ребят. Ребята, хотим сказать вам: оставайтесь сильными при любой ситуации, при любой возможности.

Пусть все будет хорошо, пацаны. Мы с вами», – сказали Миранчуки.

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий проходят как обвиняемые по делам о двух драках, произошедших минувшей осенью в центре Москвы. Они побили чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука. Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои»

Фото: Сергей Дроняев
Источник: инстаграм smolonchuki

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