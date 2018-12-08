Кейлор Навас хочет продолжить карьеру в Англии

Автор: Роман Шлуинский 0

Голкипер «Реала»  Кейлор Навас хочет покинуть клуб. 31-летний футболист не доволен тем, что с приходом Тибо Куртуа он стал вторым вратарем «королевского клуба».

Костариканец хочет перейти в один из клубов чемпионата Англии. «Реал» готов отпустить футболиста в январе.

Кейлор Навас выступает за «сливочных» с 2014 года. В составе мадридского клуба он выигрывал чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне 31-летний футболист провел 8 матчей, в которых пропустил 8 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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