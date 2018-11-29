«Спартак» установил антирекорд посещаемости в еврокубках

Матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы «Спартак» – «Рапид» посетили 20 739 зрителей. Встреча закончилась поражением хозяев — 1:2.

Это худший показатель по посещаемости для московского клуба на «Открытие Арене» в еврокубках.

Предыдущий антирекорд по посещаемости в еврокубках был установлен 4 октября в игре ЛЕ против «Вильярреала» – 21 264 зрителя.

Стоит отметить, что в матче с «Рапидом» на поле выбежал фанат «Спартака» и накинулся на Дениса Глушакова. После этого стюарды вывели болельщика с поля.

После этого поражения московский клуб опустился на третье место в группе. В активе у «красно-белых» 5 очков.

Фото: твиттер «Спартака»

Источник: «Р-Спорт»