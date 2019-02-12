Адвокат жены Аршавина: «Андрей с незнакомыми людьми ночью забрал автомобиль. Сын Алисы это все снимал на камеру»

Марина Дубровская, адвокат Алисы Казьминой, супруги экс-форварда «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, прокомментировала информацию о том, что ее доверительница написала заявление в полицию. Также она рассказала, в чем обвиняется футболист.

– Правда, что Алиса подала заявление в полицию на угрозы со стороны Андрея?

– Да.

– В чем именно они проявляются?

– Аршавин с незнакомыми Алисе людьми ночью забрал автомобиль. Помимо Андрея там было человек десять. Сын Алисы это все снимал на камеру. Несовершеннолетние дети в тот момент находились в доме и испугались. На этой машине Алиса с детьми постоянно ездила.

Потом Андрей стал вымогать крупную денежную сумму, писать сообщения от своего лица и от неизвестных лиц. Алисе стали поступать угрозы, звонки. Она испугалась и обратилась в полицию.

– Все происходило в один день?

– Нет. Это продолжалось несколько дней подряд.

– Есть ли у вас доказательства?

– Есть. Мы все приложили к заявлению. Сейчас правоохранительные органы изучат их и по результатам проверки будут ясны дальнейшие действия.

– Аршавина вызвали на допрос?

– По моей информации, еще нет.

– Какие статьи УК РФ может затронуть поданное заявление?

– Не готова сейчас перечислять, это не совсем корректно. Но там речь идет именно о вымогательстве, запугивании.

– Почему Аршавин требовал деньги?

– Говорит, что супруга должна вернуть сумму порядка миллиона долларов или евро. Предлагает отдать шубами и драгоценностями, которые остались у Алисы от предыдущего супруга.

– Правда, что у Алисы есть выходы на высокопоставленных лиц?

– Мне это неизвестно.

– Аршавины сейчас проживают вместе?

– Нет. Как долго, не могу сказать.

– Бракоразводный процесс начат?

– Да. 26 февраля пройдет первое заседание в Петербурге, – сказала Дубровская.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»