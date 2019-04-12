Арнор Сигурдссон: «Пробки в Москве иногда ужасны»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о своей жизни в России. Исландец выступает за московский клуб с лета 2018 года.

«Мне хорошо в столице. Нравится московский стиль жизни, я привыкаю к нему, он мне подходит. Хорошо, когда есть, куда пойти. Да и просто нравится масштаб города. Пробки – да, иногда они ужасны, но это разумная плата за жизнь в мегаполисе. С каждым днем я люблю Москву все больше.

Чемпионат Исландии по футболу у нас обычно стартует в апреле, а заканчивается в сентябре. В это время в стране не холодно, а летом вообще тепло. Зато часто бывает очень ветрено и дождливо.

Сейчас все больше и больше команд у нас прибегают к искусственным газонам из-за климата и иных обстоятельств. Думаю, в таких странах, как Россия и Исландия, это легко объяснимо.

Я всегда мечтал стать профессиональным футболистом. Когда-нибудь попасть в Лигу чемпионов, в сборную, и дальше, дальше… Верил, что смогу это сделать, и рад, что именно в ЦСКА я дебютировал в Лиге и получил вызов в национальную команду. Это не предел моих мечтаний. Очень хочу принять участие в чемпионатах Европы и мира, испытываю сумасшедший профессиональный голод!» – сказал исландский полузащитник.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ЦСКА