Лига Европы. Группа H. «Лудогорец» разгромил ЦСКА в Разграде

ЦСКА встречался с «Лудогорцем» в Болгарии. Российский клуб потерпел крупное поражение, пропустив пять голов во втором тайме.

Лига Европы. Группа H. 1-й тур.

ЛУДОГОРЕЦ (БОЛГАРИЯ) — ЦСКА (РОССИЯ) — 5:1 (0:1)

Разград. 19 сентября.

Стадион: «Лудогорец Арена».

Судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина).

«Лудогорец»: Ренан, Форстер, Недялков, Григор, Сисиньо, Марселиньо (Горальски, 75), Баджи, Анисет, Вандерсон, Кешеру (Битон, 85), Лукоки (Жоржиньо, 85).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев (Лукас Сантос, 71), Бистрович, Влашич, Обляков, Бийол (Чалов, 54), Нисимура (Ахметов, 54).

Голы: 0:1 — Дивеев (11), 1:1 — Вандерсон (47), 2:1 — Лукоки (50), 3:1 — Кешеру (52), 4:1 — Кешеру (69), 5:1 — Кешеру (73 – с пенальти).

Предупреждения: Карпов (61), Акинфеев (74), Сисиньо (86).

17 (9) удары (в створ) 11 (5)

8 фолы 14

2 офсайды 2

2 угловые 8

56 % владения мячом 44

С первых же минут команды стали активно атаковать. «Лудогорец» едва не вышел вперед на 6-й минуте, но удар Лукоки пришелся в штангу. ЦСКА разыграл несколько угловых, а затем открыл счет после розыгрыша свободного удара. Дивеев головой успешно замкнул подачу Влашича. Уже в следующий атаке Акинфеев отбил удар Марселиньо. В середине тайма Фернандес едва не увеличил разрыв в счете, но мяч попал во вратаря. Начало второго тайма оказалось сверхудачным для «Лудогорца». Болгарский клуб забил три мяча за семь минут. Сначала Вандерсон мощно пробил по центру ворот и сравнял счет, затем Лукоки удачно замкнул подачу Недялкова. Кешеру увеличил разрыв в счете, пробив вне штрафной. Румынский нападающий оформил дубль к 70-й минуте, а три минуты спустя игрок забил третий гол с 11-метровой отметки.

Фото: твиттер клуба «Лудогорец»

Источник: Еженедельник «Футбол»