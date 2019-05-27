Игорь Черевченко продлил на год контракт с тульским «Арсеналом»

Игорь Черевченко останется главным тренером тульского «Арсенала». Специалист согласовал новый контракт до июня 2020 года.

Также соглашения заключены с тренерским штабом. В него входят старший тренер Игорь Семшов, помощник главного тренера Валерий Климов, тренер вратарей Сергей Кращенко и тренер по физической подготовке Михаил Соловей.

Черевченко возглавил «Арсенал» в ноябре 2018 года. По итогам сезона команда заняла шестое место и сыграет в Лиге Европы со 2-го квалификационного раунда.

Фото: твиттер клуба «Арсенал Тула»

Источник: официальный сайт тульского «Арсенала»