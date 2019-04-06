Павел Мамаев перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол

Ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что Павел Мамаев продолжает играть в футбол в СИЗО. Он также заявил, на что пошел полузащитник «Краснодара» ради этого.

«Все большие камеры, не только ту, в которой сидит Павел Мамаев, по очереди выводят, чтобы они могли поиграть в футбол во дворе. Люди радуются этому.

Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол. Видно, что футбол для него много значит.

Мамаеву удается поиграть в футбол раз в несколько недель», – сказал Мельников.

Напомним, 3 апреля в пресненском районном суде форварду «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву продлили срок содержания под стражей до 25 сентября. Они находятся в СИЗО с октября по делу о двух драках в Москве вместе с Кириллом Кокориным и их другом Александром Протасовицким.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»