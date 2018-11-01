Фанаты «Спартака» растянули необычный баннер про Глушакова

Автор: Роман Шлуинский 0

В матче 1/8 финала Кубка России московский «Спартак» принимает махачкалинский «Анжи». Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена».

В начале матча на трибуне болельщиков красно-белых появился маленький баннер со словами в адрес полузащитника команды Дениса Глушакова. «Глушаков — это похороны. Наши», — написано на баннере.

Напомним, в сентябре актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров на своей странице в Instagram опубликовал ролик, в котором в форме стихов раскритиковал бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреру. Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко лайкнули это видео, после чего итальянский специалист отстранил обоих игроков от работы с основной командой. Футболисты вернулись в состав после увольнения Карреры.

Фото: twitter Фратрии
Источник: «Чемпионат»

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