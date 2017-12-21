Английских болельщиков предупредили о возможных нападениях медведей в России

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Медведь в Петербурге

Англичанам, желающих отправиться на чемпионат мира в Россию, посоветовали остерегаться медведей. 70 000 зверей приближаются к людям из-за нехватки пищи.

Как сообщает издание Daily Mail, глава Федерации болельщиков Англии Кевин Майлз обратился в компанию Visit Russia, чтобы узнать о вариантах кемпинга в случае возможной нехватки мест в гостиницах. Там ему сообщили, что в России нет культуры кемпинга.

Устроиться можно на дикой природе, однако там для туристов существует риск нападения голодных медведей.

Чемпионат мира 2018 года в России пройдет с 14 июня по 15 июля

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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