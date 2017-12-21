Английских болельщиков предупредили о возможных нападениях медведей в России

Англичанам, желающих отправиться на чемпионат мира в Россию, посоветовали остерегаться медведей. 70 000 зверей приближаются к людям из-за нехватки пищи.
Как сообщает издание Daily Mail, глава Федерации болельщиков Англии Кевин Майлз обратился в компанию Visit Russia, чтобы узнать о вариантах кемпинга в случае возможной нехватки мест в гостиницах. Там ему сообщили, что в России нет культуры кемпинга.
Устроиться можно на дикой природе, однако там для туристов существует риск нападения голодных медведей.
Чемпионат мира 2018 года в России пройдет с 14 июня по 15 июля
Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail