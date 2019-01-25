Футболисты «Монако» были недовольны, как с ними общался Тьерри Анри

Сразу несколько футболистов «Монако» были недовольны методами работы главного тренера команды Тьерри Анри. Также футболистам не нравилось, как главный тренер общался со своими подопечными.

«После одного из матчей Анри накричал на одного игрока: «Ты стоил 10 миллионов евро?» Это услышали другие и восприняли отрицательно. Тренер плохо общался с командой, был высокомерным и не слушал чужого мнения», – цитирует интернет-портал Goal человека из окружения владельца «Монако».

Напомним, 24 января «Монако» отстранил Анри от исполнения обязанностей главного тренера до вынесения окончательного решения по его будущему. Сообщалось, что специалист уже уволен.

Тьерри возглавил клуб 13 октября, но одержал всего две победы в 12 матчах чемпионата Франции, занял последнее место в группе Лиги чемпионов, а также вылетел из Кубка Франции.

Ранее сообщалось, что Леонарду Жардим может вернуться на пост наставника монегасков в ближайшее время.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com (EN)