Дортмундская «Боруссия» и «Лион» следят за 18-летним форвардом «Спартака»

Нападающий «Спартака» и юношеской сборной России Данила Прошляков интересен зарубежным клубам. За футболистом наблюдали команды из Франции и Германии.

По информации «Чемпионата», во время матчей отборочного раунда чемпионата Европы (U-19) и молодежного чемпионата России за игрой 18-летнего россиянина следили скауты «Лиона» и дортмундской «Боруссии».

Данила Прошляков забил 14 голов в 13 матчах текущего сезона молодежного чемпионата России. В первенстве Олим-ФНЛ он провел два матча за «Спартак-2».

Стоит отметить, что специализированный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость росийского нападающего в 275 тысяч евро.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»