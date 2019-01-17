Дортмундская «Боруссия» и «Лион» следят за 18-летним форвардом «Спартака»

Автор: Роман Шлуинский 0

РПЛ. 5 тур. «Спартак» — «Динамо» — 2:1. Москва. «Открытие Арена». 25 августа 2018 г.

Нападающий «Спартака» и юношеской сборной России Данила Прошляков интересен зарубежным клубам. За футболистом наблюдали команды из Франции и Германии.

По информации «Чемпионата», во время матчей отборочного раунда чемпионата Европы (U-19) и молодежного чемпионата России за игрой 18-летнего россиянина следили скауты «Лиона» и дортмундской «Боруссии».

Данила Прошляков забил 14 голов в 13 матчах текущего сезона молодежного чемпионата России. В первенстве Олим-ФНЛ он провел два матча за «Спартак-2».

Стоит отметить, что специализированный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость росийского нападающего в 275 тысяч евро.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Чемпионат»

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