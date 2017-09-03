Килиан Мбаппе: «Я уже был заинтересован в «ПСЖ», а переход Неймара стал дополнительным бонусом»

Новичок «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своем решении перейти в парижский клуб из «Монако». Неймар сыграл важную роль в решении француза.

«Выдающиеся футболисты творят историю в своей стране. Покинь я Францию спустя полгода, я бы остался вечно подающим надежды.

В Париже клуб, который ставит амбиции стать лучшим в мире и хочет выступать в каждом турнире.

Я сделаю все возможное для того, чтобы творить историю вместе с «ПСЖ».

Игра вместе с Неймаром – это нечто невероятное. Я уже был заинтересован в «ПСЖ», а переход Неймара стал дополнительным бонусом», – сказал Мбаппе.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal