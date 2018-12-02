Брендан Роджерс: «Юрген арендует мой дом, и я надеюсь, что он будет в «Ливерпуле» как можно дольше»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс, ранее возглавлявший «Ливерпуль», прокомментировал работу немецкого специалиста Юргена Клоппа в английской команде. Также он хочет, чтобы немецкий тренер оставался в клубе как можно дольше.

«Хочу видеть команду на вершине, безусловно. Для болельщиков это было бы великолепно. Думаю, «Ливерпуль» способен быть лучшим клубом в Англии, Клопп проделал в команде фантастическую работу. К тому же Юрген арендует мой дом, и я надеюсь, что он будет в «Ливерпуль» как можно дольше», — сказал Роджерс.

После 13-го тура «красные» находятся на втором месте, имея в активе 33 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports