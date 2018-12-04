Станислав Черчесов: «Мне кажется, и Кокорин, и Мамаев имели достаточно времени, чтобы переосмыслить поведение и сделать выводы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым. На данный момент футболисты находятся в СИЗО «Бутырка».

«История, безусловно, прискорбная, но она могла приключиться и с артистом, и с фигуристом, и, извините, с журналистом. Резонанс этот скандал получил во многом из-за личностей участников. Хотелось бы, чтобы под неприятной ситуацией поскорее подвели черту.

Мне кажется, и Кокорин, и Мамаев имели достаточно времени, чтобы переосмыслить поведение и сделать выводы. Другое дело, как все будет выглядеть через призму юридической буквы, умные люди ведь что говорят: если не знаешь, как быть, поступай по закону. Надеюсь, с проштрафившимися именно так и будет. В конце концов, все живы и здоровы, казнить вроде бы не за что. Возвращение в футбол? Им надо сначала разобраться с правовым полем, а потом уже думать о футбольном», — сказал Станислав Черчесов.

Напомним, Игроки обвиняются в избиении трех человек. Тверской суд Москвы 5 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста футболистам до 8 февраля 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС