Зоран Тошич: «Карьеру продолжу не в России»

Автор: Никита Воробьев 0

Зоран Тошич

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич рассказал о своем будущем. Ранее серб покинул стан красно-синих из-за завершения срока контракта.

«Продолжаем вести переговоры с агентом. Пока не могу раскрыть подробности, в какой клуб перейду. Страну пока не могу назвать, потерпите немного. Это не Россия. Продолжу карьеру в другой стране», — сказал Тошич.

В прошедшем сезоне серб сыграл на армейцев 29 матчей, забил один гол и отдал шесть голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-экспресс

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