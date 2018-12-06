Массимилиано Аллегри: «Матч с «Интером» – просто очередная игра. Следующий матч в ЛЧ важнее»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с «Интером» в серии А. Он также рассказал, кто из игроков восстановился.

«Завтра состоится дерби Италии. Это всегда захватывающее событие вне зависимости от того, какое место в таблице занимают команды.

Для нас это будет тест. Мы играем против команды, которая сильно выросла. «Интер» и «Наполи» – наши главные конкуренты в борьбе за скудетто.

«Интер» – это команда, которая играет технично и быстро, у них в составе есть выдающийся форвард – Мауро Икарди. Поздравляю Спаллетти с его успешной работой, он также добился успехов в Риме и в России.

Следующая игра в Лиге чемпионов для нас важнее, поскольку мы боремся за первое место. Матч с «Интером» – просто очередная игра.

Джан восстановился после травмы и будет в заявке на матч. Не исключаю, что он выйдет на поле. У Бентанкура проблемы со спиной, мы следим за его состоянием», – сказал Аллегри.

После 14 туров «Ювентус» лидирует в чемпионате Италии, имея в активе 40 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер «Ювентуса»