«Бока Хуниорс» подтвердил интерес к Джанлуиджи Буффону

В Аргентине проявляют интерес к Джанлуиджи Буффону. Возможно, итальянец продолжит карьеру в «Бока Хуниорс».

Главный тренер «Бока Хуниорс» Баррос Скелотто подтвердил интерес клуба к голкиперу «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону.

«Президент клуба сказал мне, что они позвонили Буффону, чтобы узнать, готов ли он поработать с нами в Аргентине. Договорились обсудить всё повторно после 17 мая. Если Джиджи завершит карьеру, не выиграв Лигу чемпионов, то мог бы попробовать свои силы и побороться за Кубок Либертадорес», — сказал Скелотто.

Контракт «Ювентуса» с итальянским вратарём истекает в июня 2018 года. Ранее 40-летний голкипер не исключал, что может завершить карьеру игрока по окончании сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: Radio Continental