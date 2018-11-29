Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Автор: Дарья Григорьева 0

Германия - Россия

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных. Сборная России по футболу изменила свое местоположение. 

Национальная команда России опустилась на семь мест. Ранее сборная России располагалась на 41-м месте. Теперь команда занимает 48-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Напомним, что сборная России в ноябре потерпела два поражения: в контрольной игре с Германией (0:3) и в официальной встрече со Швецией (0:2).

Первая десятка обновленного рейтинга выглядит следующим образом:

1. Бельгия — 1727 очков
2. Франция — 1726
3. Бразилия — 1676
4. Хорватия — 1634
5. Англия — 1631
6. Португалия — 1614
7. Уругвай — 1609
8. Швейцария — 1599
9. Испания — 1591
10. Дания — 1589
48. Россия – 1424

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФИФА

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