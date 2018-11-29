Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных. Сборная России по футболу изменила свое местоположение.

Национальная команда России опустилась на семь мест. Ранее сборная России располагалась на 41-м месте. Теперь команда занимает 48-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Напомним, что сборная России в ноябре потерпела два поражения: в контрольной игре с Германией (0:3) и в официальной встрече со Швецией (0:2).

Первая десятка обновленного рейтинга выглядит следующим образом:

1. Бельгия — 1727 очков

2. Франция — 1726

3. Бразилия — 1676

4. Хорватия — 1634

5. Англия — 1631

6. Португалия — 1614

7. Уругвай — 1609

8. Швейцария — 1599

9. Испания — 1591

10. Дания — 1589

48. Россия – 1424

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФИФА