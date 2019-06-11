Поль Погба об исламе: «Это религия, которая открыла мой разум и делает меня лучшим человеком»

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о своем отношении к религии. А также поведал об искаженном представлении ислама в глазах общества.

26-летний футболист поделился, какое место исламская вера играет в его жизни. Помимо этого, француз признался, что ислам делает его внутренне более спокойным.

«Для меня ислам – это все. Это то, что делает меня благодарным за все. Ислам заставил меня измениться, понять многие вещи в жизни. Думаю, возможно, это делает меня более спокойным внутри. Это было хорошим изменением в моей жизни, потому что я не родился мусульманином, несмотря на то, что моя мама была мусульманкой. Я просто вырос таким, уважая каждого», — сказал Погба.

«Ислам – это не тот образ, который все видят, – терроризм. То, что мы слышим в средствах массовой информации, на самом деле является чем-то другим. Это нечто прекрасное. Я задавал себе много вопросов, а потом начал проводить собственные исследования. Однажды я помолился с друзьями и почувствовал что-то другое. Я почувствовал себя по-настоящему хорошо. С того дня я продолжал молиться», — добавил он.

«Надо молиться пять раз в день, просить прощения и благодарить за все, что у тебя есть. Это религия, которая открыла мой разум и делает меня лучшим человеком. Я начал больше размышлять о загробной жизни. Ислам – это про уважение к человечеству и всему остальному», — заключил Поль.

В прошедшем сезоне француз провел 35 матчей в чемпионате Англии. В его активе 13 голов и 9 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Manchester Evening News