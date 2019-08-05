«ПСЖ» интересуется Пауло Дибалой

25-летний аргентинец может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Парижский клуб вступил в борьбу за Пауло Дибалой.

Форвард намерен покинуть туринский клуб в связи с нехваткой игровой практики. Одним из претендентов на нападающего является «ПСЖ».

Руководство парижан видит в футболисте усиление центральной атакующей линии команды. Сам игрок ранее заявлял, что не хочет покидать «Ювентус».

Сообщалось, что «Юве» уже достиг соглашения с «Манчестер Юнайтед» об обмене Дибалы на форварда Ромелу Лукаку. Однако, позже манкунианцы отказались от этой сделки из-за высоких требований по зарплате форварда «бьянконери».

В прошедшем сезоне Дибала провел 30 матчей в чемпионате Италии. На его счету 5 голов и 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com