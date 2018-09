Матч в Англии отменили из-за сердечного приступа

Матч 15-го тура английской лиги 1 между «Барнсли» и «Бертоном» отменили. Это произошло из-за сердечного приступа.

It has been announced here at Oakwell that, due to a medical emergency, today's game between Barnsley and Burton Albion has been postponed.

It goes without saying, but all our thoughts are with those affected.

— Burton Albion FC (@burtonalbionfc) September 22, 2018