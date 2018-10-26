Дембеле опоздал на собрание «Барсы»

В начале предматчевого собрания «Барселоны» перед игрой с «Интером» отсутствовал Усман Дембеле. Нападающий каталонского клуба опоздал на сбор команды.

Собрание было назначено на 19.00. Футболист появился на нем спустя полчаса. По данным испанских СМИ, именно опоздание стало причиной отсутствия игрока в составе. Эрнесто Вальверде оставил нападающего на скамейке запасных. Дембеле даже не провел разминки перед возможным выходом на поле.

Напомним, что Усман Дембеле перешел в «Барселону» в 2017 году. В сезоне 2018/19 футболист провел девять матчей и забил три мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es