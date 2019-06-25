Вахби Хазри отказался переходить в «Краснодар»

Полузащитник «Сент-Этьена» Вахби Хазри привлек интерес «Краснодара». Футболист сборной Туниса стал игроком французского клуба летом прошлого года.

Российский клуб провел переговоры с Хазри, однако хавбек отклонил предложение.

В прошедшем сезоне Лиги 1 полузащитник провел 32 матча, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач, став лучшим бомбардиром клуба. В чемпионате Франции «Сент-Этьен» занял четвертое место, дающее право на выступление в групповом этапе Лиги Европы.

Хазри ранее выступал за английский «Сандерленд», а также французские клубы «Ренн», «Бордо» и «Бастия».

Фото: Global Look Press

Источник: Foot sur 7