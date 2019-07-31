«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» договорились об обмене Ромелу Лукаку на Пауло Дибалу

«Манкунианцы» и «Бьянконери» готовят сделку по обмену футболистами. В обмене задействованы форварды Ромелу Лукаку и Пауло Дибала.

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «МЮ» в обмен на форварда Ромелу Лукаку. Отмечается, что клубы достигли принципиального соглашения о трансфере.

Теперь для заключения сделки необходима договоренность по личному контракту Дибалы с английским клубом. Агент аргентинца уже находится в Англии, где начал переговоры с «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Пауло Дибала провел 30 матчей в чемпионате Италии. На его счету 5 голов и 6 результативных передач. Ромелу Лукаку принял участие в 32-х матчах английской Премьер-лиги. В его активе 12 голов и 1 ассист.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports