Агустин Марчесин перешел в «Порту»

Аргентинский вратарь продолжит карьеру в чемпионате Португалии. 31-летний голкипер подписал контракт с «Порту».

Трансфер Марчесина из мексиканской «Америки» обойдется «драконам» в 8 миллионов евро. Голкипер сборной Аргентины подпишет с «Порту» контракт до 2023 года.

Напомним, португальский клуб – соперник «Краснодара» по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов. Первая встреча пройдет 7 августа в Краснодаре. Ответная игра пройдет в Португалии 13 августа.

В прошедшем сезоне Марчесин провел 21 матч в чемпионате Мексики. В проведенных встречах голкипер пропустил 22 гола.

Фото: «Twitter»

Источник: официальный сайт «Америки»