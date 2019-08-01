Агустин Марчесин перешел в «Порту»

Автор: Анатолий Акулов 0

Аргентинский вратарь продолжит карьеру в чемпионате Португалии. 31-летний голкипер подписал контракт с «Порту».

Трансфер Марчесина из мексиканской «Америки» обойдется «драконам» в 8 миллионов евро. Голкипер сборной Аргентины подпишет с «Порту» контракт до 2023 года.

Напомним, португальский клуб – соперник «Краснодара» по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов. Первая встреча пройдет 7 августа в Краснодаре. Ответная игра пройдет в Португалии 13 августа.

В прошедшем сезоне Марчесин провел 21 матч в чемпионате Мексики. В проведенных встречах голкипер пропустил 22 гола.

Фото: «Twitter»
Источник: официальный сайт «Америки»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Зе Луиш

«Спартак» договорился с «Порту» о трансфере Зе Луиша

Кевин Трапп

«Порту» намерен подписать Кевина Траппа

«Порту» договорился с «РБ Лейпцигом» о переходе Брумы

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 