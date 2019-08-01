Агустин Марчесин перешел в «Порту»

Аргентинский вратарь продолжит карьеру в чемпионате Португалии. 31-летний голкипер подписал контракт с «Порту».
Трансфер Марчесина из мексиканской «Америки» обойдется «драконам» в 8 миллионов евро. Голкипер сборной Аргентины подпишет с «Порту» контракт до 2023 года.
Напомним, португальский клуб – соперник «Краснодара» по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов. Первая встреча пройдет 7 августа в Краснодаре. Ответная игра пройдет в Португалии 13 августа.
В прошедшем сезоне Марчесин провел 21 матч в чемпионате Мексики. В проведенных встречах голкипер пропустил 22 гола.
Фото: «Twitter»
Источник: официальный сайт «Америки»