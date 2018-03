Гари Невилл – о словах Джонсона про ЧМ-2018: «Бестолковый дурак! Зачем в это вмешивать футбол?»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне работающий экспертом на английском телевидении, прокомментировал слова главы МИД Великобритании Бориса Джонсона во время выступления перед парламентом. Джонсон заикнулся о бойкоте чемпионата мира со стороны англичан.

Джонсон в своeм выступлении не исключил, что в деле с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери может быть замешана российская сторона. По словам чиновника, если это окажется правдой, то «будет трудно представить ситуацию, при которой представители Великобритании в обычном режиме смогут отправиться на чемпионат мира в Россию». Некоторые британские СМИ опубликовали информацию о возможном бойкоте сборной Англии чемпионата мира–2018, ссылаясь на данное выступление Джонсона.

He’s a useless fool !! Why bring football into it? https://t.co/L2wW2wyMcx

— Gary Neville (@GNev2) March 6, 2018