Гари Невилл – о словах Джонсона про ЧМ-2018: «Бестолковый дурак! Зачем в это вмешивать футбол?»

Автор: Лидия Дидык 0

Гари Невилл

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне работающий экспертом на английском телевидении, прокомментировал слова главы МИД Великобритании Бориса Джонсона во время выступления перед парламентом. Джонсон заикнулся о бойкоте чемпионата мира со стороны англичан.

Джонсон в своeм выступлении не исключил, что в деле с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери может быть замешана российская сторона. По словам чиновника, если это окажется правдой, то «будет трудно представить ситуацию, при которой представители Великобритании в обычном режиме смогут отправиться на чемпионат мира в Россию». Некоторые британские СМИ опубликовали информацию о возможном бойкоте сборной Англии чемпионата мира–2018, ссылаясь на данное выступление Джонсона.

«Он бестолковый дурак! Зачем в это вмешивать футбол?» – написал Невилл в своeм «твиттере».

4 марта Скрипаль и его дочь отравились сильнодействующим веществом в торговом центре в Солсбери. Сейчас пострадавшие находятся в больнице в тяжeлом состоянии.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер Гари Невилла

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Англия

Англия может не приехать на ЧМ-2018

Алексей Сорокин

Федерация футбола Украины отозвала квоту аккредитаций журналистов на ЧМ-2018

сборная России

Команды-участницы ЧМ-2018 определились с базами на время проведения турнира

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 