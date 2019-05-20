Федерация Футбола Испании прекратила сотрудничество с Adidas

Adidas больше не будет техническим спонсором Королевской федерации футбола Испании. RFEF разорвала контракт с этой компанией.
Сообщается, что соглашение, рассчитанное до 2026 года, было разорвано именно по инициативе RFEF. В заявлении объясняется, что Adidas «не соответствует критериям законности, прозрачности и справедливости, которые RFEF считает минимально приемлемыми».
Отмечается, что RFEF уже стала искать нового спонсора.
Adidas являлся спонсором федерации футбола Испании с 1981 года.
Фото: Global Look Press
Источник: сайт RFEF