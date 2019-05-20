Федерация Футбола Испании прекратила сотрудничество с Adidas

Автор: Роман Шлуинский 0

Spain

Adidas больше не будет техническим спонсором Королевской федерации футбола Испании. RFEF разорвала контракт с этой компанией.

Сообщается, что соглашение, рассчитанное до 2026 года, было разорвано именно по инициативе RFEF. В заявлении объясняется, что Adidas «не соответствует критериям законности, прозрачности и справедливости, которые RFEF считает минимально приемлемыми».

Отмечается, что RFEF уже стала искать нового спонсора.

Adidas являлся спонсором федерации футбола Испании с 1981 года.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт RFEF

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