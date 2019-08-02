Максимилиан Филипп не намерен переходить в «Динамо»

25-летний нападающий хочет остаться в чемпионате Германии. Форвард не собирается принимать предложение московского «Динамо».

Нападающий дортмундской «Боруссии» может сменить клуб, но остаться в Бундеслиге. Дело в том, что 25-летний немец родился в Берлине и и поэтому склоняется к переходу в «Герту».

Однако, московский клуб предлагает футболисту более выгодный контракт. «Бело-голубые» согласны увеличить нынешнюю зарплату Филиппа, которая составляет 3 миллиона евро в год.

В то же время, «Герта», в отличие от «Динамо», не готова заплатить за игрока требуемые 20 млн. евро. Отметим, что на Филиппа также претендуют «Айнтрахт», «Байер» и «Хоффенхайм».

В прошедшем сезоне Максимилиан провел 18 матчей в чемпионате Германии. На его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

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