Марко Джампаоло возглавит «Милан»

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло может сменить клуб этим летом. В услугах 51-летнего специалиста заинтересован «Милан».

Миланский клуб в ближайшее время объявит имя нового главного тренера команды. Руководство «россонери» уже согласовало контракт с наставником «Сампдории» Марко Джампаоло.

Сообщается, что стороны заключат соглашение на следующей неделе. 10 июня тренер вернется из отпуска в Хорватии и подпишет соглашение с миланцами.

Контракт Джампаоло с «Миланом» будет рассчитан на два сезона. Зарплата специалиста составит 2 млн. евро в год. В прошедшем сезоне «Сампдория» заняла 9-е место, набрав 53 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: calciomercato.com