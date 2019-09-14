Брендан Роджерс: «Ливерпуль» и «Юнайтед» — крупнейшие клубы в Англии»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс высказался в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет в рамках 5-го тура АПЛ.

«Мне посчастливилось поработать в «Ливерпуле», и я понимаю уровень таких клубов.

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» на сегодняшний день являются двумя крупнейшими клубами в стране. Есть и другие замечательные клубы, но эти два с точки зрения мирового статуса превосходят всех остальных.

Когда игроки получают возможность перейти в один из этих клубов и испытать это давление… И, конечно, финансовая сторона, возможность удвоить свою зарплату – в таких ситуациях бывает слишком сложно отказаться, как в случае с Магуайром.

И я это понимаю. То, что мы строим здесь, в «Лестере», захватывающе. У нас новая тренировочная база, мы прогрессируем на поле, но для многих футболистов этот соблазн уйти в большой клуб еще есть, и я это принимаю.

Возможно, манкунианцы не достигли того, чего хотели за последние несколько лет, но с ними все еще тяжело играть на выезде. Знаю, что «Лестер» не выигрывал на «Олд Траффорд» уже 21 год», – сказал Роджерс.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports