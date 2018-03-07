Гарет Бэйл хочет покинуть «Реал», клуб готов продать его за 100 млн евро

Автор: Лидия Дидык 0

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл по окончании сезона намерен сменить клуб. Испанцы готовы продать футболиста за 100 миллионов евро.

Окончательное решение валлиец принял после того, как в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:1) он вышел лишь на замену на 76-й минуте. В первой игре (3:1) Бэйл появился на поле на 68-й минуте.

Летом агент игрока Джонатан Барнетт займется поиском нового клуба. При этом «Реал» готов отпустить Бэйла за 100 миллионов евро – за ту же сумму, за которую 5 лет назад купил его у «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что летом мадридцы сами планируют продать хавбека, на которого претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2022 года.

Фото: Global Look Press
Источник: El Confidencial

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