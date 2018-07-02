РФС после выхода сборной в 1/4 финала ЧМ-2018 заработал 16 миллионов долларов

Сборная России обыграла в 1/8 финала чемпионата мира сборную Испании. За эту победу РФС получит не менее 16 миллионов долларов.

Российский футбольный союз после победы сборной России над Испанией (1:1, 4:3 пен.) и выхода в 1/4 финала ЧМ получит от ФИФА не менее 16 миллионов долларов.

По итогам группового этапа РФС заработал 12 млн (8 млн за участие и 4 млн – за выход из группы).

Еще 4 млн составили призовые за выход в 1/4 финала.

Общий призовой фонд ЧМ-2018 – 400 млн долларов. Победитель получит 38 млн, вице-чемпион – 28 млн, бронзовый призер – 24 млн. Выплаты за четвертое место составят 22 млн.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС