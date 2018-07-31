Аренда стадиона «Фишт» обойдется «Сочи» в 2,1 млн рублей за матч

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, какую сумму клуб заплатит за аренду стадиона «Фишт». Первые два домашних матча клуб провел на другом стадионе.

«Ценообразование корректируется, договоренность уже есть, подпишем договор на днях.

На сегодняшний момент стоимость аренды составит 2,1 млн рублей, пока мы остановились на ней, а потом будем дорабатывать и смотреть.

Мы должны реально понимать, во сколько будет обходиться стадион, ведь чемпионат мира закончился, начался другой турнир. Время все покажет», – сказал Рубашко.

Во время ЧМ-2018 стадион «Фишт» принял четыре матча группового этапа турнира, игру 1/8 финала и четвертьфинал.

После ЧМ арену необходимо привести в соответствие с чемпионатом России.

Первые две домашние игры ФНЛ – 17 и 29 июля – «Сочи» провел на Центральном стадионе имени Славы Метревели.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС