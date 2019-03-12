Мохаммед Салах: «Готов пожертвовать Лигой чемпионов ради чемпионства в Англии»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о задачах команды. Египетский игрок выступает за английский клуб с лета 2017 года.

«Буду честным: для меня самый престижный турнир – это Лига чемпионов. Но мечта всего города и клуба – это победа в АПЛ.

Поэтому я буду рад пожертвовать своей мечтой ради их мечты. Но если мы выиграем оба турнира, будет замечательно. И именно это мы стараемся сделать.

В АПЛ очень высока конкуренция, перед нами сложные матчи, как и перед соперниками. Все, что мы можем сделать – побеждать в своих играх и надеяться, что соперник ошибется, и тогда мы сможем победить.

У меня острый ум, есть давление, но я силен психологически. Нужно двигаться вперед. Посмотрим в концовке сезона, на что мы способны. Но психологически я готов ко всему», – сказал Салах.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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