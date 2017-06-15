Вандерсон перешел в «Динамо»

«Динамо» объявило о переходе экс-форварда «Краснодара» Вандерсона. 31-летний бразилец, пять сезонов отыгравший за краснодарцев, перешел в московский клуб на правах свободного агента.
«Мы рады, что из ряда предложений Вандерсон выбрал наше. Это сильный форвард, который отлично себя зарекомендовал в российской премьер-лиге, становился ее лучшим бомбардиром. Уверены, что он нам здорово поможет в решении поставленных задач», – сказал исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов.
В «Динамо» Вандерсон будет играть под 14-м номером.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Динамо»