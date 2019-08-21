«Барселона» оштрафует Усмана Дембеле

«Барселона» может оштрафовать полузащитника Усмана Дембеле. Французский вингер отказался проходить медицинское обследование после матча с «Атлетиком».

Сама игра закончилась победой баскского клуба со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал Ариц Адурис.

Если подтвердится, что 22-летний футболист сознательно скрыл свою травму от медицинского персонала, то это будет считаться серьезным нарушением по правилам Ла Лиги и Ассоциации испанских футболистов.

В таком случае Дембеле может быть отстранен от игр на срок от 11 до 30 дней без выплаты зарплаты, в результате чего футболист потеряет от 360 тысяч до 1 миллиона евро.

Даже если француз не будет отстранен от игр, то может быть оштрафован на 215 тысяч евро, а в случае подтверждения серьезного нарушения с его стороны – сумма может вырасти до 25 процентов от его месячной заработной платы.

Медицинское обследование, которое было проведено в понедельник, выявило у Дембеле повреждение двуглавой мышцы левого бедра. Восстановление может занять 5 недель.

22-летний француз перешел в каталонский клуб из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года. Сумма трансфера составила 105 миллионов евро плюс бонусы.

Осенью 2018 года Дембеле был также несколько раз оштрафован из-за опазданий на тренировки команды.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport