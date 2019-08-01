Маринато Гилерме: «Никогда не перейду в «Спартак»

33-летний вратарь рассказ о предложениях в летнее трансферное окно. Голкипер отметил, что варианта перехода в «Спартак» у него не было.

Вратарь «Локомотива» Гилерме, недавно продливший контракт с клубом на три года, заявил, что не вел переговоров с «красно-белыми». Однако, у вратаря были предложения от европейских команд.

«Предложения были не только от российских команд, но и из Европы — Турция, Италия, Испания. Но я изначально хотел остаться здесь. Уже говорил: моя мечта — завершить карьеру в «Локомотиве». Разговоры о согласованном контракте со «Спартаком» — это все «бла-бла-бла». «Согласовал контракт», «просил три миллиона, пять миллионов» — это все неправда» — заявил Маринато.

«Между мной и руководством «Спартака» никаких переговоров не было. Предложения, о которых я сказал, между собой обсуждали клубы. Я готов повторить, что никогда не перейду в «Спартак». Я ведь сдержал слово! Хочу играть в России за одну команду, мечтаю завершить карьеру в «Локомотиве». В «Спартак» не перейду», — сказал Гилерме.

В прошедшем сезоне голкипер провел 30 матчей в чемпионате России. В проведенных встречах вратарь пропустил 28 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24