Тренер «Райо Вальекано» Пако Хемес: «Впервые в жизни обыграл «Реал» – теперь могу спокойно умирать»

Главный тренер «Райо Вальекано» Пако Хемес поделился мыслями о победе над «Реалом». Мадридская команда уступила со счетом 0:1.

«Мы провели впечатляющий матч во всех отношениях с одной из лучших команд мира. Я не думаю, что тот факт, что «Реал Мадрид» ни за что сейчас не борется, хотя бы чуть-чуть приуменьшает наши заслуги.

Мои игроки поздравили меня тем, что они сделали. Пообщаемся завтра. Объятий на сегодня достаточно. Мы хорошо сыграли в защите. Оборонительная работа привела к сухому матчу», – сказал Хемес.

«Мы играли выше наших возможностей. Мы понимали, что если проиграем, сегодня все может закончиться.

До этого я в жизни не обыгрывал «Реал». Ну, теперь я могу спокойно умереть, ведь мы это сделали», – добавил тренер.

49-летний специалист возглавил «Райо Вальекано» 20 марта текущего года. Хемес уже возглавлял команду с 2012 по 2016 годы. До второго прихода на тренерский пост в «Райо» испанец возглавлял «Лас-Пальмас».

«Райо Вальекано» после 35 туров чемпионата Испании занимает предпоследнюю, 19-ю строчку и имеет в активе 31 очко.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер клуба «Райо Вальекано»