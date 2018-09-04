Матч Ла Лиги «Жирона» – «Барселона» пройдет в Майами

Первым матчем чемпионата Испании, сыгранным в США, станет встреча 21-го тура примеры «Жирона» – «Барселона». По игра состоится в Майами на стадионе Hard Rock Stadium 27 января.

В данный момент «Жирона» прорабатывает варианты компенсации болельщикам.

Клуб планирует предоставить части фанатов бесплатные билеты на самолет до США, приоритетное право выкупа билетов на матч против «Барсы» в первом круге.

А также же планирует вернуть 20% стоимости сезонных абонементов их владельцам.

«Барселона» после 3 –х туров имеет в своем активе 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Жирона» же с 4-мя очками располагается на 12-ой строчке.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es