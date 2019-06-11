Дмитрий Живоглядов присоединился к «Локомотиву»

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов перешел в «Локомотив» Об этом сообщил официальный сайт «железнодорожников».

Контракт между игроком и московским клубом рассчитан на четыре года.

«Очень рад присоединиться к «Локомотиву». Помню, как в детстве ходил на матчи «железнодорожников» в Лиге чемпионов, а когда начал заниматься в Академии клуба, подавал мячи. Теперь я вновь в «Локомотиве» и с нетерпением жду шанса сыграть в Лиге чемпионов. Обещаю выкладываться на сто процентов», -приводятся слова футболиста на официальном сайте команды.

Напомним, Живоглядов четыре года занимался в академии «Локомотива». Затем перешел в «Динамо». В 2016 году стал защитником «Уфы». В завершившимся сезоне РПЛ он провел 23 матча и отдал две голевые передачи.

Фото: Официальный сайт ФК «Локомотив»

Источник: Официальный сайт ФК «Локомотив»